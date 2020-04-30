Чудо в эпоху COVID-19: партнерские роды при помощи видеосвязи

Эмилии всего несколько часов. Молодая мама, счастливая, но уставшая, рожала одна. Папа малышки не смог присутствовать при появлении на свет своего собственного ребенка.

До эпидемии коронавируса подавляющее большинство итальянских родителей выбирали партнерские роды, сегодня они под запретом на всей территории страны.

Но в больнице Святого Мартина в Генуе нашли решение. Благодаря видеосвязи женщины могут получить такую нужную поддержку в один из самых сложных моментов своей жизни.

Пьетро Густавино, глава родильного отделения: "Мне бы хотелось, чтобы люди помнили, что именно в эти сложные времена у них сформировались планы на будущее, что, несмотря на пандемию, в их жизни было и что-то хорошее. Позволить людям пережить это необыкновенное чудо, чудо рождения, к которому я так и не привык за 30 лет работы, — это наш моральный долг, человеческий долг".

Лука Паламара, Euronews: "Рождение ребенка — важнейший момент в судьбе родителей. Коронавирус перечеркнул надежды многих из них пережить его вместе. Но при помощи технологий и благодаря собственной изобретательности медицинские работники генуэзской больницы дарят им этот момент и эти необыкновенные воспоминания".

Благодарности Элизы и Даниэле нет границ. Бьянка родилась при помощи кесарева сечения. Отец девочки смог поддержать жену, когда она оказалась на операционном столе. Даже в обыкновенные времена итальянские папам этого не позволяли.

Отец говорит: "Вирус лишил нас возможности быть рядом с близким человеком до, в течение и после родов. Но он и возместил нам потери, пусть частично: я смог пережить этот необыкновенный момент, я смог присутствовать при рождении моего ребенка".

Элиза рассказывает: "Когда я увидела вытянувшееся лицо Даниэле на экране, меня переполнили эмоции. Он услышал, как Бьянка плачет. Врачи позвонили ему буквально за несколько секунд до того, как ребенок появился и впервые заплакал".