"Тенденции очень благоприятные"

В Испании от последствий COVID-19 за минувшие сутки скончались 325 человек. Общее число жертв превысило 24 тысячи. Число подтверждённых случаев увеличилось за день на 2144. Хотя отмечен некоторый рост смертей по сравнению со вторником, когда был зафиксирован 301 летальный исход, испанские врачи оценивают происходящее весьма позитивно.

Фернандо Симон, директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения:

"В любом случае, наблюдаемые тенденции распространения вируса очень и очень благоприятны, в соответствии с тем, что́ мы ожидали. Сейчас мы считаем обстановку спокойной. Развитие стабильное. Нужно подождать ещё несколько дней, чтобы оценить влияние тех мер, которые были предприняты для смягчения режима изоляции. Их, очевидно, необходимо оценить очень тщательно".

Во вторник испанское правительство представило план поэтапного снятия ограничений. По словам премьера Педро Санчеса, если не произойдёт ничего неожиданного, то в конце июня страна вернётся к нормальному состоянию, хотя в некоторых регионах, в зависимости от ситуации, процесс может и задержаться.

"Нулевой" этап уже идёт: ещё в воскресенье были ослаблены ограничения в отношении детей: им разрешили один раз в сутки выходить на прогулку.