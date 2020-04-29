Бизнес-уроки пандемии

Пандемия нового коронавируса резко изменила формат жизни всей планеты. Индустрия грузовых перевозок в этот сложный период стала одним из опорных пунктов для обеспечения человечества самым необходимым. Дубайские отраслевые гиганты не остались в стороне.

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Emirates SkyCargo - авиакомпания, с самым большим в мире объеме грузоперевозок. Когда из-за пандемии в Emirates фактически заморозили пассажирские рейсы, грузовые подразделения группы, напротив, стали наращивать активность, обеспечивая бесперебойную доставку товаров первой необходимости и медицинского ассортимента.

Набиль Султан, вице-президент Emirates SkyCargo, рассказывает: "Спрос на медоборудование, маски, дезинфицирующие средства, фармацевтическую продукцию огромен. С началом кризиса мы должны были удержать на плаву наше грузовое подразделение. Когда стало ясно, что пассажирские перевозки останавливаются, мы немедленно выступили с инициативой переложить на коммерческие лайнеры часть наших грузов. Так буквально за три недели мы нарастили мощности, развили инфраструктуру. Мы доставляем груз в Дубай, для последующей отправки используем пассажирские лайнеры вместимостью в 20-40 тонн. Компания широко представлена в мире, только в Европу мы выполняем почти 60 рейсов в неделю - в 10 пунктов назначения".

Дубай является домом одного из крупнейших в мире портовых операторов. Группа DP World с ее 78 терминалами на шести континентах также активизировала усилия, чтобы ответить на потребности заказчиков в период пандемии.

"Мы приняли меры для защиты 15 тысяч сотрудников портов. Их главная задача сейчас- оставаться здоровыми! - комментирует Ахмед Бин Сулайем, председатель группы. - Дистанцирование, ношение перчаток, масок... очень важно следить за соблюдением этих правил в каждой стране, где мы представлены. В некоторых региона мира действуют карантины, там мы переместили наших сотрудников во временное жилье, ближе к рабочему месту. И мы заботимся об их семьях".

Обе компании сделали ставку на новые технологии, чтобы оперативно справиться с новыми задачами.

"На наших складах в терминалах почти никто не трудится присутственно, - отмечает Набиль Султан. - Все операции с грузами на площади в 60 тысяч квадратных метров автоматизированы. Такая опция очень полезна в периоды, когда человеческое участие следует минимизировать".

"У нас было много технологических решений, которые мы планировали взять на вооружение. Так вот, с пандемией мы должны запустить их быстрее! Мы уже развернули несколько цифровых платформ. Например, проект SeaRatе позволяет отправителям груза перемещать свой товар по миру одним нажатием кнопки. Эффективность этого решения потрясающая! Как видите, в ситуации, когда требуется иной подход к работе, мы учимся новому!"-, резюмирует Ахмед Бин Сулайем.

Летняя коллекция... масок

Во всем мире бизнес адаптируется к контексту пандемии, некоторые компании полностью меняют характер деятельности. Например, ряд брендов из сектора высокой моды сегодня посвящают себя производству средств индивидуальной защиты для медиков и других борцов с вирусом на передовой.

Так, Арабский совет моды запустил кампанию #threadforacause по перепрофилированию оборудования для производства средств индивидуальной защиты. Генеральный директор Совета Джейкоб Абриан уточняет: "У нас есть и возможности, и мощности. Вот почему Арабский совет моды вместе с управлением здравоохранения Дубая начал эту кампанию". Абриан приглашает на фабрику Мармар Халим; египетская модельер наладила в Дубае выпуск хирургических масок. Дизайнер отмечает, что перепрофилирование оказалось сложным: "Это серьезная смена вектора. Здесь много специфических требований. Ткань для масок непроста в работе, сшить маску не так-то легко. Важно, чтобы маска действительно защищала. Мы рассчитываем выпускать 10-20 тысяч единиц в день, стремимся делать больше и больше. Надо обеспечить людей средствами защиты".

Тем временем на Украине студия моды Hoyra бесплатно производит маски с украинскими национальными мотивами. Они предназначены для медиков страны. Хозяйка студии, дизайнер Ирина Христиныч показывает и рассказывает: "Вот верхний слой льна, на котором мы делаем вышивку, вот наполнитель, а затем идет еще один слой ткани. Таким образом, наша маска - трехслойная".

Доктор Мария Булавко тестирует продукцию студии: "На мой взгляд, у этих масок есть преимущества перед аптечными. Как вы знаете, одноразовую маску следует менять каждые два часа, а эти можно использовать повторно. Через пару часов ношения маску можно обработать - выстирать горячей водой и прогладить".

"Итальянцы поддерживают друг друга пением, мы же можем поддержать людей нашей вышивкой", - уточняет Ирина Христиныч.

От Украины до Дубая - предприятия адаптируются к эпидемии, протягивая руку помощи тем, кто находится на передовой борьбы с вирусом .

Реклама эпохи карантина

Большая часть рекламного сектора сегодня стоит на паузе из-за требований социальной дистанции и смены приоритетов. Некоторые компании редактируют свои рекламные продукты в соответствии с требованиями времени. Их цель - избежать забвения, установив новый контакт с потребителем.

"Очевидно, что креативные решения некоторых брендов сегодня неактуальны, - анализирует Андриа Видле, директор группы Tag Emea. - Например, сеть Kentucky Fried Chicken знаменита слоганом "Пальчики оближешь"; он, как нам всем понятно, не годится. У кондитерской компании Hershey’s в рекламе все обнимаются, это опять вне повестки дня. Думаю, помимо вот таких явных сюжетных непопаданий, сегодня всем брендам придется учесть меняющуюся тональность происходящего".

Несмотря на вызванную эпидемией остановку туристического сектора, некоторые компании продолжают рекламную деятельность, говоря со своими клиентами о важности социального дистанцирования. Так фирмы не уходят из поля зрения целевой аудитории и во время карантина.

А цифровые рекламодатели быстро адаптировались к потребностям текущего момента, предлагая и продвигая продукты, разработанные для живущих взаперти пользователей интернета.

"Одним из самых важных и ярких рекламных продуктов, появившихся на этой неделе в нашем творческом банке, стал рекламный постер для Guinness, - рассказывает Ник Энтвисл, основатель One minute briefs. - Это очень простой и лаконичный плакат с призывом" Оставайся дома". За сутки он получил международное признание. Теперь сама группа Guinness взяла его на вооружение для рекламы cвоего бренда в соцсетях во всем мире".

Неопределенность и сложность текущего момента позволили многим компаниям проявить лучшее - такт, находчивость и творческую гибкость. Качества, которые могут оказаться ключевыми для выживания.