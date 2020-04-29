Европейские страны возвращаются к жизни после карантина

Одно за другим правительства европейских стран объявляют о национальных планах возвращения к жизни после карантина. Основная задача — смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики и избежать второй волны заражений.

Защита, тесты, изоляция — вот главное, чем призывает руководствоваться при выводе населения из изоляции премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Хотя вакцины до сих пор нет, ограничения в стране будут постепенно сниматься начиная с 11 мая. Власти намерены снабдить защитными масками всех граждан и еженедельно проводить не менее 700 тыс. тестов на коронавирус.

План по смягчению карантинных мер представило и правительство Испании. Тенденция к снижению смертности и прироста заболеваемости здесь сохраняется вот уже несколько дней.

"Если все так и дальше продолжится (а с цифрами надо обращаться крайне осторожно), процесс выхода из карантина на испанской территории продлится восемь недель. К концу июня мы вернемся в нормальное состояние, совершенно новое для нашей страны", - отмечает премьер-министр Педро Санчес.

План включает в себя четыре фазы. Постепенно здесь заработают рестораны и храмы, испанцы смогут выходить на прогулки, в города вернется культурная жизнь.

Тем временем, правительство Португалии решило не продлевать чрезвычайное положение, введенное в стране до 2 мая.

"Мы переходим к третьей фазе борьбы с коронавирусом — фазе контроля за развитием ситуации. Она не равнозначна возвращению к нормальной жизни и стабильности. Мы будем следить за ситуацией: возобновление, открытые — данные термины будут применяться поэтапно, мы будем двигаться маленькими шагами", - заявил президент республики Марселу Ребелу ди Соуза.

В Греции с 4 мая заработают магазины розничной торговли, граждане смогут перемещаться в пределах регионов своего проживания.

Европейские страны следят за опытом соседей, которые начали снимать ограничительные меры раньше других. Неделю назад в Германии открылись небольшие магазины. Во вторник местные власти заявили о росте уровня заболеваемости.