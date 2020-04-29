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Брюссельское бюро

Пассажиру за отменённый авиарейс вместо денег - ваучер

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 Андрей Бекетов
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Пассажиру за отменённый авиарейс вместо денег - ваучер
Авторское право  AP
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Евросоюз пытается спасти свою гражданскую авиацию, которая из-за вспышки коронавируса отменяет рейсы и несёт убытки.

В совместном заявлении 12 стран-членов призвали Брюссель содействовать временному приостановлению действия закона, дающего пассажирам право на возмещение стоимости неиспользованного билета. Франция и Нидерланды предлагают разрешить авиакомпаниям выдавать вместо денег ваучеры для использования в будущем.

Это возмутило пассажиров, которым не была выплачена компенсация, как положено, в семидневный срок после отменённого вылета, а были предложены только ваучеры.

Европейские министры транспорта обсуждали этот вопрос на видеоконференции.

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