Евросоюз пытается спасти свою гражданскую авиацию, которая из-за вспышки коронавируса отменяет рейсы и несёт убытки.

В совместном заявлении 12 стран-членов призвали Брюссель содействовать временному приостановлению действия закона, дающего пассажирам право на возмещение стоимости неиспользованного билета. Франция и Нидерланды предлагают разрешить авиакомпаниям выдавать вместо денег ваучеры для использования в будущем.

Это возмутило пассажиров, которым не была выплачена компенсация, как положено, в семидневный срок после отменённого вылета, а были предложены только ваучеры.

Европейские министры транспорта обсуждали этот вопрос на видеоконференции.