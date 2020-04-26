В пролив Босфор вернулись дельфины. В результате ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом жители Стамбула отказались от рыбалки, морской трафик здесь резко снизился. Это и позволило млекопитающим приблизиться к береговой линии, отмечают в Ассоциации любительской и спортивной рыбалки турецкой столицы. К настоящему времени в Турции от COVID-19 умерли 2,8 тысяч человек.
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