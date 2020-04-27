НАТО поможет Северной Македонии бороться с фейками

27 марта Северная Македония стала 30-м по счету членом НАТО. Это событие широко освещалось в местных СМИ, но внимание жителей страны было приковано к слухам о том, что коронавирус передается через сеть 5G, которую стране якобы навязывает Североатлантический альянс. Теория заговора распространялась на многочисленных сайтах и в социальных сетях и стала одним из самых обсуждаемых материалов в Северной Македонии.

В середине апреля на заседании альянса посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон обвинила Россию и Китай в проведении кампании дезинформации в регионе.

В Северной Македонии активисты организовали проект F2N2, в рамках которого отслеживают распространение фейковых новостей в стране

Розана Алексовска, F2N2: "Северная Македония находится на передовой линии фронта в информационной войне. Во время пандемии короновируса появились публикации, направленные против ЕС, поощряющие действия Китая и России, ставящие под сомнение усилия Евросоюза. Последняя масштабная кампании дезинформации началась, когда были одобрены переговоры о вступлении Северной Македонии в состав ЕС и ее пик пришелся на 27 марта, когда страна официально стала членом НАТО".

Москва категорически отвергает все обвинения в проведении кампаний дезинформации.

Североатлантический альянс заявляет о готовности отправить в Северную Македонию команды поддержки по борьбе с гибридными киберугрозами.

Министр по развитию информационного общества Северной Македонии Дамьян Манчевски говорит:

"Мы уже воспользовались этим механизмом НАТО во время процесса вступления в альянс. Этот процесс сопровождался кампаниями дезинформации, направленными против НАТО, включая распространение слухов о технологиях сетей 5G. Все эти информационные фейки были предназначены для того, чтобы посеять сомнения в обществе".

Такая группа поддержки НАТО уже работает в Черногории и помогает местным журналистам сдерживать распространение фейков.

Посол Черногории в Северной Македонии Мария Петрович уверена:

"Чергоногория и весь регион в целом подвержены гибридным угрозам и кампаниям дезинформации. Основным фактором в противостоянии этому служит эффективная стратегическая информационная работа. Поэтому НАТО в сотрудничестве со своим основным союзником — ЕС — должно усилить координацию этой работы в странах Западных Балкан".

Из Скопье передает корреспондент Euronews Борьян Йовановски: "Пандемия коронавируса стала еще одним поводом для проведения организованных кампании дезинформации, направленных против ЕС. Такие кампании в регионе проводятся на постоянной основе с единственной целью —дискредитировать процесс евроинтеграции".