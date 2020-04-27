Будапешт: без масок не выходить!

Обязательное ношение масок введено в венгерской столице в связи с эпидемией коронавируса. Начиная с понедельника все жители Будапешта должны прикрывать нос и рот, выходя на улицу, отправляясь в магазин, на рынок, пользуясь общественным транспортом и услугами такси.

Подойдёт не только медицинская маска, но и любоое другое приспособление из ткани. Соответствующий указ был издан мэром Гергелем Карачонем на прошлой неделе:

"Шарф или маска в какой-то мере защитят другого человека, но если мы все будем следовать этому правилу, то это позволит защитить от заражения нас всех", - сказал градоначальник.

Эти меры, введённые в связи с эпидемией коронавируса, поддержало и правительство страны. Согласно с ними и большинство столичных жителей, а некоторые считают, что нужно ещё и ужесточить контроль за соблюдением предписаний, чтобы их выполняли все.

"Шесть человек из десяти по-прежнему не соблюдают правила и не носят перчатки и маску!"

Сторонники ношения масок говорят, что это жизненно необходимо, чтобы защитить в первую очередь пожилых граждан:

"Через громкоговоритель на рынке нам объявили, что нужно носить маски. Думаю, что это полезное решение".

Гергель Карачонь также дал указание общественной транспортной компании вывести все свои машины на улицы Будапешта ко времени выпускных экзаменов в средних школах, чтобы избежать скопления людей. Он также пожертвовал 10 тысяч тестов на коронавирус в столичные дома для престарелых и приюты для бездомных.

Золтан Шипошеди, Euronews:

_"Мэрия Будапешта организовала выдачу масок всем прохожим на крупных перекрестках. Повседневная жизнь продолжается для многих людей почти как обычно, но при условии соблюдения новых правил".

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