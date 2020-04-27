Джонсон вышел на работу и призвал к терпению

По пустым лондонским улицам - на работу. Перенёсший Covid-19 Борис Джонсон вернулся в понедельник к исполнению обязанностей. Оппозиция и простые британцы ждут от премьер-министра ответа на вопрос: как запустить экономику, не вызвав при этом второй волны эпидемии?

"Я знаю, что переносить карантин нелегко, и хочу как можно скорее придать новый импульс экономике. Но я отказываюсь закрыть глаза на сделанные британским народом усилия и принесенные жертвы. Мы не можем взять на себя риск второй вспышкой эпидемии, огромных потерь и переполненных больниц нашей системы здравоохранения. Я прошу вас сдержать нетерпение, потому что верю: мы подходим к концу первой фазы этого кризиса и, несмотря на все страдания, мы почти добились успеха", - заявил Джонсон в первом после выздоровления публичном выступлении.

Британский премьер долгое время отрицал опасность коронавируса, пока у него не диагностировали Covid-19 27 марта. После окончания госпитализации 12 апреля, Джонсон долечивался в загородной резиденции Chequers. Карантин в Великобритании начался довольно поздно - 23 марта - и продлится пока до 7 мая.