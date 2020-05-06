Британские власти думают смягчить карантин

Великобритания может приступить к ослаблению карантина 11 мая: об этом заявил в парламенте премьер-министр страны Борис Джонсон. Его выступление в Палате общин стало первым после выписки из больницы, где главу правительства лечили от тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Джонсон заявил, что власти с медиками будут следить за развитием ситуации вплоть до воскресенья.

"Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье, - пообещал он. Почему именно в этот день? Мы выбрали эту дату, так как хотим убедиться, что научные данные подтвердят возможность снятия ограничений. Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность".

Вместе с Борисом Джонсон коронавирусом в Великобритании заразились свыше 180 тысяч человек. Оппозиция и СМИ критиковали Джонсона за позднее по сравниванию с соседями введение карантина. Теперь многие считают, что премьер спешит с его отменой.