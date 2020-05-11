Джонсон: "Любой неверный шаг грозит катастрофой"

«Великобритания столкнулась с испытаниями, в которых любой неверный шаг грозит катастрофой», — с такими словам к членам Палаты общин обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он должен был разъяснить парламентариям правительственный план выхода из карантина и ответить на критику оппонентов, которые обвиняли его, помимо прочего, в недостаточной ясности формулировок, спровоцировавших неоднозначные трактовки и непонимание в обществе. Речь шла также о проблемах взаимопонимания с профсоюзами, об отсутствии чётких рекомендаций для работодателей о том, как им обеспечить безопасность сотрудников при возобновлении своей деятельности.

После слушаний Джонсону пришлось вновь объяснять, что означает его призыв «Сохранять бдительность» в условиях борьбы с пандемией:

_«Люди должны сохранять бдительность, работая, по возможности, из дома, ограничивая контакты с другими людьми, соблюдая на улице дистанцию в два метра, — там, где это возможно. Регулярно мойте руки, носите защитные маски, когда вы находитесь в закрытых помещениях и там, где это сложно соблюдать дистанцию, например, в некоторых магазинах или в общественном транспорте. Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть подозрительные симптомы, я повторяю, вы все должны изолироваться».

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Согласно правительственным данным, в Великобритании провелены почти 2 млн тестов на коронавирус, подтверждён факт заражения более 220 тыс. жителей страны.