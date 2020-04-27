Новое расписание "Формулы-1"

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" планирует начать сезон в июле. Согласно новому расписанию, ближайший этап должен пройти в Австрии 3-5 июля.

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри сообщил, что планируется провести 15-18 гонок не только в Европе, но и в Азии и Южной и Северной Америке, а завершится сезон в Абу-Даби. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Объявлено об отмене Гран-при Франции, который был запланирован на 26-28 июня — из-за пандемии коронавируса власти страны запретили проведение массовых мероприятия по крайней мере до середины июля. Этот этап стал десятым по счету, который пришлось отменить либо перенеси в рамках чемпионата текущего года. Сезон должен быть стартовать с в марте. Отменить пришлось этапы в Австралии и Монако, перенести — в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Гран-при Великобритании, намеченный на 19 июля, может состоятся без зрителей.