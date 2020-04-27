В Европе возобновляют работу автомобильные заводы

После почти шести недель простоя из-за пандемии коронавируса, в Германии возобновил работу центральный завод автоконцерна Volkswagen, расположенный в Вольфсбурге. К трудовой деятельности пока приступили около восьми тысяч сотрудников предприятия, где обычно работают до 70 тысяч человек. Наращивание объема выпуска машин будет происходить постепенно. Руководство компании надеется, что федеральное правительство предложит финансовую помощь потенциальным покупателям, как это было в период финансового кризиса более 10 лет назад.

Герберт Дисс, гендиректор Volkswagen: "Мы обеспокоены тем, что мысль об автомобиле в настоящее время не является главной в умах наших потенциальных клиентов. Поэтому, мы были бы рады, если бы политики занялись этим вопросом, предлагая стимулы для приобретения нашей продукции. Я считаю, что это очень важно сейчас".

В понедельник после долгого перерыва открылись и заводы чешской компании Skoda. Сборка автомобилей начнется во вторник при соблюдении мер безопасности. Во время вынужденного простоя сотрудникам компании выплачивалось 75% от их заработанной платы.

На завод Fiat Chrysler в итальянском Турине вернулись 250 сотрудников. Они будут работать в одну смену - с восьми утра до 16 часов вечера. Работники получили комплекты индивидуальной защиты, в которые входят маски и перчатки. На проходной сотрудникам предприятия измеряют температуру.