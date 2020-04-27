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Франция

Угроза выживанию Airbus

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 Ирина Шелудкова
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Угроза выживанию Airbus
Авторское право  Michel Euler/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved
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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, угрожает выживанию европейского аэрокосмического концерна Airbus. С таким заявлениям обратился к сотрудникам глава компании Гийом Фори и предупредил о дальнейшем сокращении расходов и рабочих мест . "Мы теряем деньги с невиданной скоростью", — говорится в письме, которое попало в распоряжение информагентств.

Ранее корпорация уже сократила производство пассажирских самолетов на треть.

Во Франции три тысячи сотрудников были отправлены в отпуск без содержания либо переведены на неполную рабочую неделю. Но, по словам Фори, сейчас компания должна планировать более масштабные меры.

В 2007 году в рамках реструктуризации корпорация сократила 100 тысяч рабочих мест.

На этом фоне дешевеют акции Airbus, с начала года биржевые котировки компании обвалились более чем на 60%.

В среду будет опубликован финансовый отчет Airbus за I квартал текущего года.

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