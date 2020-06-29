Airbus: - 40% производства и поставок

Airbus завершает подготовку плана предстоящей реструктуризации, который, как ожидается, будет включать в себя сокращение тысяч рабочих мест. В понедельник генеральный директор комании подтвердил, что она понесла значительные убытки.

"В течение следующих двух лет - 2020/21 - мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем планировалось первоначально", - сказал Гийом Фори в интервью немецким СМИ.

Он отметил, что объём производства может вернуться к норме лишь к 2025 году, а объём поставок - к концу 2021.

По данным профсоюзов отрасли, ожидается, что крупнейший европейский авиастроитель изложит самый крупный в своей истории план реорганизации к среде, накануне предстоящих с ними на этой недел встреч. Руководство компании комментировать эту информацию отказалось.

На различных предприятиях Airbus по всему миру работают около 130 тысяч человек. Основные заводы авигиганта находятся во Франции, Германии, Испании и Великобритании. По законам некоторых из этих стран к принудительными увольнениям можно приступать лишь после того, как все другие схемы, основанные на взаимной договрённости, будут исчерпаны.