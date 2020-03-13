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Брюссельское бюро

Еврокомиссия выделит 33 миллиарда на "антивирусные" меры

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 Андрей Бекетов
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Еврокомиссия выделит 33 миллиарда на "антивирусные" меры
Авторское право  Thierry Monasse/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Еврокомиссия представила комплекс мер по борьбе с наступающим корновирусом и ликвидации последствий его эпидемий в странах-членах ЕС. На это выделяется 33 миллиарда евро.

Для ограничения экономического ущерба Брюссель велел другим столицам и учреждениям ЕС смягчить условия предоставления промышленности и сельскому хозяйству государственной помощи и предотвратить финансовые неурядицы.

«Это сильный шок для мировой и европейской экономики; мы должны предпринять решительные и смелые действия сейчас и на всех различных уровнях, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Шок временный, но мы должны работать вместе, чтобы он был таким короткий и ограниченным, как это возможно. "

Страны Евросоюза закрывают магазины, учебные заведения, отменяют массовые мероприятия, чтобы остановить распространение Covid-19. ЕС обещает поддержать малые предприятия, которые пострадают больше всего.

Еврокомиссия сообщила, что за последние сутки она одобрила национальную программу, разработанную правительством Дании. Копенгаген намерен помочь компаниям, которые понесли убытки из-за отменённых событий или приостановки отношений с партнёрами.

Спасательный круг брошен авиакомпаниям. Им больше не нужно отправлять порожние рейсы, чтобы сохранить свои места в расписаниях аэропортов.

Между тем, Чешская республика стала первой страной, закрывшей свои границы для свободного перечения. Председатель Еврокомиссии высказалась против создания лишних препятствий для пассажиров и товаров:

«Единый рынок должен функционировать, - продолжала Фон дер Ляйен. - Нехорошо, когда государства-члены принимают односторонние меры, потому что это вызывает эффект домино и не дает срочно необходимому оборудованию добраться до пациентов, добраться до больниц... Конечно, мы все хотим защитить наших граждан от вируса. Так что давайте вместе посмотрим, как мы можем это сделать наиболее эффективно".

Брюссель не хочет допустить, чтобы новые экономические трудости передавались от страны к стране, как инфекция.

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