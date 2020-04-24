Британия: созревают ягоды, но кто их соберёт?

В английском графстве Кент, который иногда называют "Садом Англии" из-за многочисленных плантаций хмеля и садов, летом собирают ягоды. Процесс же упаковки идет круглый год, поскольку продукция прибывает сюда и из теплых стран. Впервые за многие годы заявки на работу в этом секторе стали подавать британцы.

Роберт Макеллар, упаковщик: "Еще недавно я был безработным. И вот с Божьей помощью случилось такое. Они меня просто спасли".

Тысячи британцев, оставшихся без заработка из-за пандемии коронавируса, откликнулись на предложение фермеров оказать помощь в сборе урожая. Обычно на сбор ягод уходит пять недель. Именно на это время фермерам нужны дополнительные руки. Те, кто перешли в ягодный сектор, что через месяц, смогут вернуться, к своей обычной работе.

"В цепочке сбыта были проблемы. Но мы пытаемся поставить нашу продукцию в магазины" - говорит фермер Стивен Тейлор. Однако недавно ему пришлось выбросить четыре тонны испанской малины, потому что супермаркеты предпочли взять менее скоропортящийся продукт. Обеспокоен фермер и еще одной проблемой.

Стивен Тейлор, директор фермы Winterwoods: "На данный момент нам не хватает сборщиков ягод на летний период. И мы ломаем голову, откуда они появятся? Мы просим британцев подключиться к сбору урожая в июне, июле и августе. Но большинство людей рассчитывают вернуться на свои прежние места работы. Так что они нам не дают никаких обещаний. Мы присмотрели работников в странах Восточной Европы. Однако и здесь есть вопросы. Смогут ли они путешествовать? Захотят ли? И будет ли достаточно желающих? Вот такая неопределенность. Сложно все".

Люк Харнахан, Euronews: "Ситуация меняется постоянно. Каждый день возникают все новые вопросы. Но самый важный вопрос, которым задаются фермеры, выращивающие фрукты и ягоды в Британии и в Европе: кто в нынешнем сезоне будет собирать урожай?

В прошлом году фермеры пострадали на фоне готовившегося "брексита" - процесса развода Великобритании с Евросоюзом. Хозяйству, расположенному неподалеку от этой фермы, ежедневно не хватало по 50 сборщиков фруктов. Но сейчас стало еще хуже.

Ник Марстон, председатель British Summer fruits: "Мы уверены, что мы соберем все ягоды в этом году, но нам предстоят немалые дополнительные затраты. Поэтому мы просим поддержать фермеров, просим продавать нашу продукцию, рекламировать ее, гарантировать, что наши ягоды окажутся на полках в супермаркетах".

Британским фермерам, конкурирующим со своими европейскими коллегами, предстоит найти 90 тысяч сезонных рабочих для сбора ягод и фруктов. На фоне пандемии коронавируса и ситуации, связанной с "брекситом", решить эту проблему будет не так непросто.