Дональд Трамп: "Мы вышли на плато"

Цифра зараженных в США перевалила за 840 тысяч человек, от инфекции погибли 46,5 тысяч американцев, Белый дом, однако считает, что пик эпидемии пройден.
С самого начала распространения коронавируса в США федеральные власти заявили, что ввод изоляционных мер относится к прерогативе губернаторов, и уже от них зависит, будут они действовать или нет.
Первыми карантин объявили Калифорния, затем Нью-Йорк и Флорида. Эти штаты - наиболее густонаселенные.
Американская экономика остановилась.
Миллионы оказались безработными. Конгресс проголосовал за меры по поддержке бизнеса, они обойдутся бюджету в несколько триллионов долларов.
Нарастают протесты тех, кто внезапно обнаружил себя без средств к существованию. Во многом поэтому их позиция диаметральна противоположна точке зрения главного инфекциониста США профессора Энтони Фаучи заявившего, что "будет ли новая вспышка эпидемии большой или маленькой, зависит от согласованного ответа с нашей стороны".
Как подчеркнули накануне в Белом доме, инструкции Вашингтона, что изоляционные меры следует снимать постепенно, и только в случае, если в течение 14 дней сохранится тенденция плато, были доведены до сведения местных властей.