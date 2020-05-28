Сладкий экстаз

Говорят, что больше всего в период карантина жители Апеннин тосковали по возможности выпить чашку эспрессо в баре. Но судя по оживленности в этой джелатерии, где делают джелато - знаменитое итальянское мороженое, тоска по сладкому и ароматному десерту была сопоставимой с тоской по горячему напитку.

Вот как римляне объясняют свою страсть к джелато.

- Ох, как я скучал, описать не возможно. В этой лавочке работает лучший в Риме джелатьеро, можно язык проглотить, как это вкусно.

- Я большой любитель джелато. Я его могу есть зимой, весной, когда угодно. В пандемию все, финита. Никакого джелато. Все сидим по домам. И вот сегодня мы вышли на прогулку, мы зашли сюда, а тут - джелато с новым вкусом. Вот, пробую, восхитительно, просто экстаз.

Бесчисленные сорта и ароматы, и никто не думает о калориях и диете.

У свободы уже был вкус кофе, потом - вкус мартини, потом - вкус пиццы. А теперь, на десерт, вкус настоящего джелато, которое символизирует не только уход эпидемии, но и возвращение жизни.