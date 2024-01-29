Коррида возвращается в столицу Мексики на фоне протестов.

Сотни активистов защитников животных требуют запретить корриду в Мексике. Правосудие должно решить, ставит ли это под угрозу благополучие животных

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Коррида возобновилась в Мехико в минувшее воскресенье, несмотря на протесты. В декабре Верховный суд Мексики временно отменил решение столичной инстанции, которая в мае 2022 года приостановила проведение подобных мероприятий, удовлетворив иск, поданный гражданской организацией Justicia Justa, выступающей за права животных. За стенами Plaza México, крупнейшей в мире арены для корриды, десятки активистов протестовали против убийства животных для развлечения.

Надиа Рамирес, активистка:

"Это настоящий садизм. Мы против пыток, против убийств, против того, чтобы это было развлечением, чтбы этому аплодировали, чтобы это защищали. Так продолжаться не может, особенно в нашем веке".

Влияет ли коррида на благополучие животных, теперь опять предстоит решать суду. Таким образом, судебная тяжба в мексиканской столице еще далека от завершения. "Феста Брава", как здесь называют корриду, разрешена на большей части территории страны, и некоторые считают ее формой искусства, неотъемлемой от мексиканской культуры.