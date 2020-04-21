Итальянцы направились в книжные лавки. Бары откроют в последнюю очередь

Италия, где эпидемиологическая ситуация улучшается, планирует возвращаться к нормальной жизни с четвертого мая. Соответствующий план правительство обнародует в конце недели. Открыть все и сразу после жесткого карантина, подчеркивают власти, было бы безответственным решением. Ограничительные меры снимают постепенно и осторожно.

Улицы Рима по-прежнему пусты. Но с понедельника здесь начали работать книжные магазины. Продавцы, так же как и посетители обязаны носить маски. Кассиры - маски и перчатки. В помещении необходимо регулярно проводить дезинфекцию. Если площадь магазина менее 40 квадратных метров, войти в него сможет только один человек. Однако меры предосторожности, увы, готовы соблюдать не все. И это беспокоит хозяев книжных лавок.

Джанни Тудино, владелец книжного магазина: "Ко мне приходят люди и спрашивают о том, что им нужно. Лично я могу принимать платежи через окошко. У меня считыватель банковских карт работает через Wi-Fi. Проблема в том, что покупатели заходят в магазин без масок и перчаток. У меня были такие. Но я то должен защищать себя и защищать дисциплинированных клиентов, которые не хотят проблем".

Этот мужчина говорит, что перечитал дома все имеющиеся книги: "Я понимаю, что все будет по-другому. Но сама возможность купить книгу, держать ее в руках... Эти ощущения бесценны".

По словам хозяйки еще одного магазина, чтение, и с этим сложно не согласиться, скрашивает жизнь во время изоляции: "Я думаю, что мы как можно скорее должны научиться жить с этим вирусом. Нам надо вернуться к нормальной жизни. В долгосрочной перспективе нет смысла избегать социальных контактов и оставаться взаперти в своих домах. Стоит найти компромисс: соблюдая меры предосторожности вернуться к обычному образу жизни".

Вместе с книжными открылись и магазины канцелярских товаров. Сейчас, в основном, они продают игры для детей, раскраски и конструкторы. Экономические потери в этом секторе огромны. Спрос на учебные принадлежности низкий.

Роберта Дуранте, владелица магазина: "Учитывая тот факт, что школы все еще не открыты, у нас меньше работы. Кроме того, мы были вынуждены закрыться на полтора месяца, поэтому мы потеряли много денег".

Джорджиа Орланди, Euronews: "С тем, чтобы избежать второй вспышки коронавирусной инфекции, ослабление карантинных мер в Италии будет происходить медленно. Кинотеатры, бары и рестораны откроют в последнюю очередь. На это уйдет еще несколько месяцев. Так что жителям Апеннин придется набраться терпения и подождать".