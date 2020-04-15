ФРГ постепенно возвращается к нормальной жизни

Новые меры по смягчению карантина в Германии: ученики начнутся постепенно возвращаться в школы и лицеи с 4 мая, в стране как минимум до конца лета запрещено проведение всех крупных массовых мероприятий. В понедельник 20 апреля откроются магазины площадью до 800 квадратных метров, а также, в частности, парикмахерские и музеи.

По итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель заявила:

"Если сейчас мы позволим общественной жизни восстанавливаться шаг за шагом, очень важно как никогда во время этого процесса отслеживать каждую цепочку распространения инфекции. В настоящее время мы работаем на созданием специального приложения. Но, прежде всего, это ответственность служб здравоохранения. Если мы сможем это сделать, то мы сможем также сузить рамки распространения вируса и тогда вернуться к нормальной жизни станет проще, потому что мы будем знать происхождение источников инфекции".

До 4 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Власти настоятельно рекомендуют жителям страны носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов. Сохраняется контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Кафе рестораны и бары остаются закрытыми до нового распоряжения.

Власти обсудят дальнейшие шаги по смягчению карантина 30 апреля.

В Германии заразились коронавирусом около 127,5 тысяч человек, выздоровели более 72,5 тысяч, от последствий инфекции скончались 3 254 заболевших.