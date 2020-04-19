В Испании дают послабление детям

410 человек скончались за минувшие сутки в Испании от Covid-19, сообщили в воскресенье

в Министерстве здравоохранения. Это самый низкий показатель с 22 марта. Антирекорд смертельных исходов был зафиксирован 1 апреля: огда жертвами эпидемии за сутки стали 950 человек.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 20 453. Всего в Испании выявлено без малого 196 тысяч случаев заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире.

Накануне премьер-министр Педро Санчес предложил продлить до 9 мая режим повышенной готовности в связи с эпидемией, который действует в королевстве с середины марта. Ожидается, что 22 апреля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрит эту меру.

Глава правительства также объявил накануне, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей до 12 лет, чтобы они могли выходить на улицу. До сих пор малолетним испанцам разрешалось покидать дом только для того, чтобы отправиться в больницу.

В субботу один из экспертов испанского правительства, директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Фернандо Симон, заявил, что не исключает повторной вспышки эпидемии Covid-19 этой зимой.