Испания: уже более 15 тысяч погибших

Испания преодолела ещё один печальный рубеж: с учётом последних данных, от эпидемии COVID-19 здесь скончались более 15 тысяч человек. Более 52 тысяч диагностированных пациентов выздоровели.

По данным министерства здравоохранения Испании на полдень четверга, за последние сутки здесь скончались 683 пациента с тяжёлой формой болезни. Список выявленных в этой стране случаев заражения короновирусом вырос на 5756 человек.

Накануне Испания сообщила о 747 новых смертях и 6278 новых выявленных случаях инфицирования. Рост ежедневного числа смертей в стране прекратился неделю назад, достигнув пика 2 апреля — в тот день в Испании от короновирусной инфекции скончался 961 человек. Тогда же остановился и рост ежедневного числа диагностированных случаев.

В общей сложности число инфицированных, включая выздоровевших и умерших, превысило в Испании 150 тысяч человек.