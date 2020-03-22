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Испания

Испания продлевает карантин

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 Ирина Шелудкова
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Временный госпиталь в Мадриде.
Временный госпиталь в Мадриде.   -   Авторское право  Comunidad de Madrid via AP
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Правительство Испании из-за распространения коронавируса до 11 апреля продлевает действие режима повышенной готовности. За прошедшие сутки в стране умерли 394 человека, на треть больше, чем в предыдущий день. Зарегистрировано свыше 28,5 тысяч случаев заражения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о необходимости подготовиться "к очень тяжёлым временам".

Очень важно вести борьбу с вирусом, просчитывая заранее все шаги. Я осознаю, что мы приняли действительно жёсткие меры по сравнению с соседними странами и понимаю, что изоляция до 11 апреля причинит неудобства и повлияет на всех без исключения. Но эксперты сходятся во мнении, что такие меры эффективны для борьбы с распространением коронавируса.
Педро Санчес
премьер-министр Испании

Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Мадриде. На крупнейшей выставочной площадке города ИФЕМА завершается строительство временного полевого госпиталя на 5500 мест. В столичном регионе девять гостиниц переоборудуют в центры для приема пациентов, а еще один отель откроет двери для врачей и медсестер, чтобы они могли отдохнут после работы.

Власти призывают жителей страны к гражданской ответственности и дисциплине.

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