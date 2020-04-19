COVID Пасхе не помеха

Коронавирусная пандемия не стала помехой для празднования Пасхи для многих православных приходов в странах бывшего СССР. Наименьшие ограничения для богослужений были в белорусских церквях: в республике нет общенационального карантина, так что прихожане сами решали, готовы ли они в условиях распространения COVID-19 прийти в храм.

Некоторые верующие говорили, что сами не боятся заразиться. О пасхальном богослужении они рассказывали как о долге, связывая с праздником надежды на лучшее. «На всё воля Божья», — говорил они.

В украинские храмы по оценкам полиции на пасхальные богослужения пришли около 130 тыс. человек — это примерно 2% от показателей прошлого года. Призывы воздержаться от похода в церковь сопровождались замечаниями о том, что на богослужения при очень сильном желании прийти всё-таки можно, — эти слова спровоцировали бурное обсуждение и критику со стороны некоторых религиозных деятелей.

Похожие заявления звучали между тем и в Грузии, — с одним уточнением. В стране в рамках борьбы с пандемией введён комендантский час, так что церковь надо было приходить до девяти вечера и оставаться на всю ночь, до шести утра.