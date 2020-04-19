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Украина

Чернобыльский дым в Европе

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 Андрей Позняков
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Чернобыльский дым в Европе
Авторское право  Volodymyr Shuvayev / AFP
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Украинские пожарные уже более двух недель борются с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и соседней Житомирской области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, только за последние несколько дней огонь прошёл территорию площадью в десятки гектаров. Пострадали несколько населённых пунктов.

«Я свою хату обошла крестным ходом с Неопалимой Купиной. И всё вокруг сгорело, всё сгорело, а хата — вон, стоит, осталась», — рассказала жительница одного из уцелевших домов.

Из-за дыма от лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения Киев поднялся на вершину антирейтинга городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха IQAir. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции отмечает, что дым доходит и до других европейских городов.

В МВД и ГСЧС настаивают, что радиационной угрозы эти пожары не представляют, хранилища ядерных отходов и объект Укрытие на территории Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме, а радиационный фон находится в пределах нормы.

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