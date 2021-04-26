Зеленский: "Чернобыль - наш общий вызов"

Траурная служба служба в память о пожарных, погибших в результате крупнейшей техногенной катастрофы в истории ядерной энергетики прошла в понедельник в Чернобыле - с момента аварии на местной АЭС прошло ровно 35 лет. В преддверии этой даты в Киеве рассекретили многочисленные документы, проливающие свет на обстоятельства трагедии.

Обращаясь к согражданам и к мировому сообществу президент Украины Владимир Зеленский сказал:

"Для всех нас сегодня Чернобыль - это общий вызов, требующий совместных действий во имя будущего и безопасности планеты. Наша цель сегодня - преобразовать зону отчуждения (так сейчас говорят о Чернобыле) в зону возрождения".

Реактор № 4 на электростанции в 110 км (65 милях) к северу от столицы Украины Киева взорвался и загорелся глубокой ночью 26 апреля 1986 года, первыми на месте катастрофы оказались пожарные Чернобыля, они и приняли на себя главный удар.

Советские власти усугубили катастрофу, скрыв произошедшее, хотя на следующий день был эвакуирован соседний заводской городок Припять, 2 млн киевлян не были проинформированы, несмотря на опасность радиоактивных осадков. Мир узнал о катастрофе только после того, как в Швеции была обнаружена повышенная радиация

Более 100 000 человек эвакуировали из окрестностей АЭС, создав зона отчуждения площадью 2600 кв. км. Здесь остались только рабочие, занимающиеся утилизацией отходов и уходом за наспех построенным саркофагом, закрывающим реактор.