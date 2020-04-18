Коронавирусное просвещение в иммигрантских кварталах

Шведская - одна из немногих стран мира, которая отказалась от введения карантина в связи с пандемией коронавируса. На улицах и в парках шведских городов можно по-прежнему встретить свободно прогуливающихся людей. Но коронавирусная инфекция не обошла стороной эту скандинавскую страну. От нее скончались уже более 1500 человек.

Поэтому специальные патрули «юных послов» напоминают жителям о необходимости соблюдения правил предосторожности.

«Здесь в Якобсберге есть места очень опасные, проблемные, куда не доходят новости и информация. Задача юных послов – найти молодых людей, проживающих здесь и не получающих достаточно информации и чей голос не слышен», – рассказывает Варда Аблалла.

«Мы пытаемся быть услышанными всеми, – добавляет юный посол Мустафа Ясем. – Наши брошюры написаны на нескольких языках, так как мы хотим донести информацию до тех, кто плохо понимает шведский. Поэтому у нас есть брошюры и на русском, и на финском, и на арабском. На самых разных языках».

Доля мигрантов, среди заболевших КОВИДом-19, непропорционально высока в Швеции. Но кроме иммигрантских сообщества особую озабоченность властей вызывают одинокие люди. Швеция занимает одно из первых мест в Европе по числу людей, проживающих в своём доме в одиночку.