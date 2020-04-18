Санчес продлил режим изоляции до 9 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении к согражданам объявил о намерении продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов. Ограничение передвижения было введено на всей территории королевства 14 марта на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас Испания занимает второе место в мире по числу зараженных, и третье - по количеству летальных исходов.

Несмотря на то, что мы достигли огромного прогресса, мы всё еще не соответствуем параметрам, предложенным ВОЗ. Поэтому на сегодняшний день мы не можем отменить меры по изоляции и перейти ко второй фазе, так называемой деэскалации. Педро Санчес премьер-министр Испании

Рост числа заражений и гибели пациентов несколько замедлился в апреле, но остается на высоком уровне. В субботу Испания преодолела психологическую отметку: число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек. Из-за загруженности больниц власти приняли решение переоборудовать мадридский Выставочный центр IFEMA в госпиталь специально для пациентов с коронавирусом. День и ночь здесь работают сотни врачей.