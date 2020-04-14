В Испании за сутки зарегистрированы 3045 случаев заражения COVID-19

Более 170 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Испании с начала пандемии. Такие данные представило министерство здравоохранения, отметив дальнейшее снижение темпов распространения инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 3045 человек, умерли 567 пациентов. Жертвами пандемии в Испании признаны в общей сложности 18056 человек. Выздоровели — 67504.
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В Испании за сутки зарегистрированы 3045 случаев заражения COVID-19Комментарии
Испанские волонтёры бьют в колокол в память о жертвах коронавируса - Авторское право AP Photo/Bernat Armangue