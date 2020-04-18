Благодатный огонь в обезлюдевшем храме

В иерусалимском храме Гроба Господня состоялась церемония схождения Благодатного огня. Из-за карантинных ограничений она прошла в необычно аскетичной обстановке: кроме иерусалимского патриарха Феофила III в обряде приняли участие только 10 человек, в том числе священнослужитель Армянской апостольской церкви.

После схождения огонь был доставлен к Яффским воротам, где был передан паломникам со всего мира. Раньше всего он был доставлен в базилику Рождества Христова в Вифлееме. На обычно многолюдной в этот день Ясельной площади царила непривычная тишина.

«Мы не можем сдержать радости, когда получаем Благодатный огонь, – делится своим ощущением житель Вифлеема Махер Канавати. – Он дарит надежду и нам, вифлеемским жителям, и всему миру. Поэтому мы рассылаем эту надежду и Благодатный огонь по всему миру, живущему в условиях кризиса».

Лампада, зажжённая в Иерусалиме, была доставлена специальным рейсом и в Москву. Из аэропорта Внуково её перевезли в храм Христа Спасителя, пасхальная служба в котором в этом году совершается без прихожан.