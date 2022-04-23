Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Церемония схождения Благодатного огня прошла в храме Гроба господня в Иерусалиме. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, православные считают его святыней. Они верят, что схождение огня происходит в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Этого приходится ждать неопределённое время - может пять минут, а может и несколько часов. Лампады с огнём развозят в разные уголки мира.

Участие в церемонии принимают священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Израильская полиция в этом году пропустила в храм лишь около 1800 человек, заявив, что такие меры приняты для обеспечения безопасности и предотвращения трагедий, подобных прошлогодней, когда в давке погибли 45 человек. Но это вызвало возмущение представителей христианских церквей и верующих которые считают, что нет надобности изменять церемонию, которая проводилась веками.