Колокол Нотр-Дама зазвонил в честь медиков

Колокол парижского "Нотр-дама" впервые зазвонил спустя год после пожара. Удары раздались в среду в восемь вечера: в то же время, когда французы по новой традиции выходят на балконы и аплодируют медикам, которые борются с коронавирусом.

Из-за карантинных мер, введённых во Франции, реставрация собора приостановлена.