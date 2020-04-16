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Колокол Нотр-Дама зазвонил в честь медиков

Колокол парижского "Нотр-дама" впервые зазвонил спустя год после пожара. Удары раздались в среду в восемь вечера: в то же время, когда французы по новой традиции выходят на балконы и аплодируют медикам, которые борются с коронавирусом.

Из-за карантинных мер, введённых во Франции, реставрация собора приостановлена.

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