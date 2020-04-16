Коронавирус на "Шарле де Голле": семьи моряков в гневе

Треть из двух тысяч моряков французского авианосца "Шарль де Голль" и вспомогательного корабля авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции. Проводится санитарное расследование на предмет того, как инфекция попала на борт авианосца. Экипаж в настоящее время находится на карантине.

Лоран Мартинес, глава медслужбы ВС Франции: "Госпитализированы двадцать моряков. Один - в реанимации. Состояние моряков проверяют несколько раз в день военные врачи, что позволяет нам внимательно следить за тем, как они себя чувствуют. При ухудшении самочувствия моряк будет доставлен в госпиталь "Святой Анны" в Тулоне".

"Шарль де Голль" вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. Инфекция, полагает командование, могла проникнуть на борт во время стоянки в Бресте в середине марта.

Семьи членов экипажа взволнованы. Вот, что сказала журналистам родственница одного из моряков: "Они задаются вопросом, почему командование так долго принимает решения. Там на авианосце, они все вперемешку - и здоровые, и больные. Они очень раздражены и пытаются понять, что они там делают. Сами моряки говорят, мол, мы выполняем миссию, а командование так с нами обращается".

Со вспышкой коронавирусной инфекции столкнулся и экипаж американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт". На корабле инфицированы порядка 600 человек. По меньшей мере один скончался. У 350-ти заболевание протекает без характерных симптомов. Командир авианосца Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт о распространении коронавируса на корабле попал к журналистам.