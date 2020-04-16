COVID-19: ИВЛ от Mercedes

Аппараты искусственной вентиляции легких для больных COVID-19 теперь производит и "Мерседес". В сотрудничестве со специалистами из Университетского колледжа Лондона группа инженеров команды "Формула 1" Mercedes в кротчайшие сроки создала дыхательный аппарат, способный помочь пациентам с коронавирусной инфекцией избежать необходимости инвазивного вмешательства.

Спроектированный ИВЛ действует по принципу эффекта Вентури - давление газа понижается в более узком пространстве. Обогащенный кислородом воздух подается в организм пациента через маску без использования трубок, которые вставляются в трахею.

Завод "Мерседес" в Бриксворте может производить до 1000 аппаратов в день. Правительство Соединенного Королевства заказало первую партию в десять тысяч единиц. Ранее британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции выдало разрешение на использование данных аппаратов.