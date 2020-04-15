В Испании - 523 смерти за сутки, снижение летальности подтверждается

Прислушавшись к советам эпидемиологов и объявив жесткий карантин на всей территории страны, испанское правительство добилось стабильного снижения ежесуточной смертности и выхода на так называемое плато.

Эпидемия COVID-19 к сегодняшнему дню унесла жизни свыше 18 с половиной тысяч человек (18 579), в настоящий момент заражены коронавирусной инфекцией свыше 177 тысяч жителей ( 177 633) иберийского королевства, выздоровели свыше 70 тысяч пациентов (70 850).

На следующей неделе парламент должен рассмотреть новое продление изоляционных, но чуть более мягких мер. В течение ближайших нескольких дней испанский премьер проводит встречи с представителями политических партий и движений.