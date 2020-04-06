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Испания

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В Испании умерли 637 человек, 4-ый день летальность сокращается - власти

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 Euronews
Virus Outbreak Poland
Virus Outbreak Poland   -   Авторское право  Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Минздрав Испании сообщил о 637 смертях от COVID-19 за сутки, спад летальности этого заболевания регистрируется четвертый день подряд.

Но количество установленных случаев заражения коронавирусом растет, только за 24 часа его наличие было установлено у 4 200 человек, а общее число тех, у кого был найдена инфекция, выросло до 135 032 человек.

В палатах реанимации интенсивной терапии сейчас находятся 6 931 пациентов, а число тех, кого врачи смогли поставить на ноги, составило почти сорок с половиной тысяч человек.

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