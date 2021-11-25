Новым президентом Интерпола стал генерал-майор из ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси.

"Ахмед Насер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов избран на пост президента сроком на четыре года", - говорится в сообщении Интерпола в Твиттере.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

Президент Интерпола выполняет представительские функции. Он председательствует на генеральных ассамблеях (высший орган, собирающийся ежегодно и принимающий основополагающие решения) и руководит прениями, контролирует соответствие деятельности организации решениям ассамблеи, а также поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем, который отвечает за повседневную работу Интерпола.

Предложение назначить Аль-Раиси на пост президента ранее вызвало шквал критики со стороны международного сообщества, так как чиновника обвиняли в пытках заключенных и других нарушениях прав человека.