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Турция

Ахмед Насер Аль-Раиси стал новым главой Интерпола

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 Euronews
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Ахмед Насер Аль-Раиси стал новым главой Интерпола
Авторское право  AP Photo/Francisco Seco

Новым президентом Интерпола стал генерал-майор из ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси.

"Ахмед Насер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов избран на пост президента сроком на четыре года", - говорится в сообщении Интерпола в Твиттере.

Президент Интерпола выполняет представительские функции. Он председательствует на генеральных ассамблеях (высший орган, собирающийся ежегодно и принимающий основополагающие решения) и руководит прениями, контролирует соответствие деятельности организации решениям ассамблеи, а также поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем, который отвечает за повседневную работу Интерпола.

Предложение назначить Аль-Раиси на пост президента ранее вызвало шквал критики со стороны международного сообщества, так как чиновника обвиняли в пытках заключенных и других нарушениях прав человека.