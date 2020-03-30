Италия: COVID-19 на службе мафии

В Италии чрезвычайная ситуация складывается не только в больницах. С тех пор, как страна закрылась на карантин, проблемы возникли в регионах, где многие жители работают нелегально. Оказавшись в изоляции, эти люди не имеют право на какие-либо выплаты от властей. Мэры ряда городов на юге страны опасаются, что грабежи и подстрекательство к насилию, пока что сдерживаемые, могут обернуться социальными волнениями.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис не скрывает, что тяжелая ситуация может сыграть на руку мафиозным структурам: "У них в руках огромные суммы наличных. Я не говорю, что их больше или столько же, сколько у государства. Но мафия очень быстро находит им применение. Государство людям все еще не выплатило компенсации, предусмотренные мартовским указом. А для мафии и трех часов достаточно".

На Сицилии полиция уже начала охранять входы и выходы в супермаркеты, где участились случаи воровства. На отчаянные меры идут те, у кого нет денег и кому нужно кормить себя и семью. Местные СМИ сообщают и о том, что голодные жители ряда муниципалитетов вынудили владельцев небольших магазинов бесплатно раздавать продукты питания.