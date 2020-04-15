Европа: катастрофа в домах престарелых

Около половины смертей от COVID-19 в ряде европейских стран происходит в домах для престарелых и инвалидов. Таковы предварительные данные британских экспертов Лондонской школы экономики. Речь идет об Италии, Испании, Франции, Ирландии и Бельгии. В итальянской Ломбардии создана независимая комиссия, которая намерена выяснить обстоятельства массовых летальных исходов в подобных учреждениях. Открыты уголовные дела. Полиция проводит следственные мероприятия в Милане, где в одном из пансионатов скончались более 140 человек.

В Великобритании число умерших от заболевания вызванного коронавирусом превысило 12 тысяч. По словам представителей властей, коронавирус опустошает дома престарелых. При этом в общую ежедневную статистику по разным причинам попадают не все случаи смерти от COVID-19.

"У нас достаточно много зараженных коронавирусом в медицинских и социальных учреждениях", - признается представитель управления здравоохранения Великобритании Ивонн Дойл. - "Но мы прилагаем усилия с тем, чтобы жители домов престарелых как можно меньше пострадали".

Франция одна из немногих стран Старого Света, включившая в официальную статистику число смертей в домах престарелых. За время эпидемии во Франции жертвами COVID-19 стали почти 16 тысяч человек. Из них более 5600 умерли в медико-социальных учреждениях. Инфицированы более 100 тысяч. Между тем вот уже шестой день подряд в реанимационные отделения поступает все меньшей пациентов.

Швеции, которая не вводила строгие карантинные меры, пока удается сохранять ровную эпидемиологическую кривую. Вместе стем, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнель считает, что пока рано говорить о том, добилась ли Швеция успеха в борьбе с корнавирусом:

"Что не сработало? У нас не получилось защитить пожилых людей. К сожалению, в домах престарелых коронавирусом заразились и в последствие скончались множество обитателей. Мы очень сожалеем об этом и пытаемся исправить ситуацию".

В Швеции коронавирусом инфицированы порядка 11,5 тысяч человек. Скончались более тысячи. Ряд экспертов критикуют власти за выбранную стратегию, указывая на то, что в соседних странах - Норвегии и Финляндии, где был введен карантин дела обстоят значительно лучше.