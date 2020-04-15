COVID-19: Трамп прекращает финансировать ВОЗ. Число жертв в Нью-Йорке может превышать 10 тысяч

Президент Дональд Трамп объявил о том, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, которая по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Трамп намерен выяснить роль ВОЗ в событиях, приведших в распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.

Дональд Трамп, президент США: "Если бы Всемирная организация здравоохранения выполнила свою работу и привлекла медицинских экспертов в Китай, которые объективно оценили ситуацию на месте и заявили о недостаточной прозрачности в плане предоставления информации Китаем, вспышку коронавируса можно было бы сдержать в самом начале и с низким уровнем летальных исходов, низким по сравнению с тем, что есть сейчас. Это спасло бы тысячи жизней и позволило бы избежать экономического ущерба".

США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.

Между тем и сам Трамп подвергается критике. В частности, из-за утверждений о том, что решение о сроках открытия предприятий является его прерогативой. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что готов оспорить в суде любой указ Трампа, предписывающий возобновить работу экономики в штате на фоне пандемии, если это будет представлять угрозу для общественности.

По информации Университета Джонса Хопкинса в США зафиксировано более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тысяч человек. Именно на штат Нью-Йорк приходится больше всего инфицированных и летальных исходов.

Число жителей Нью-Йорка, ставших жертвами заболевания, вызванного новым коронавирусом, может превышать 10 тысяч. Об этом сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на предварительные подсчеты городских властей. По официальным данным, размещенным на сайте мэрии, к вечеру вторника в крупнейшем американском мегаполисе насчитывается 6 589 зафиксированных летальных исходов COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Речь идет о тех, у кого по итогам проведенного ранее теста была обнаружена инфекция. Заражены в общей сложности 107 263 жителя Нью-Йорка, лечение в больницах города проходят 29 511 человек.

В то же время, по данным АП, власти считают, что из-за коронавируса за период с 11 марта текущего года по настоящий момент могли умереть 3 778 человек, не сдававших анализы на наличие инфекции. При этом, по данным агентства, врачи могут с уверенностью говорить о том, что смерть в этих случаях наступила именно вследствие осложнений, вызванных новым коронавирусом. С учетом этих данных число жертв COVID-19 в городе может превышать 10,3 тыс.