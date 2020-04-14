Россия: как выжить малому бизнесу в условиях карантина?

Салоны красоты и парикмахерские вновь открылись на Дальнем Востоке, после того как российским регионам было разрешено самим определять, какие карантинные меры вводить в связи с пандемией. Но ограничения остаются, и сохранить свой бизнес очень сложно.

Денис Лукьянов, салон Top Gun:"Не более одного посетителя (в зале), и соответственно это никаким образом не спасает ситуацию, и соответственно на данный момент удержаться на плаву достаточно не то, что тяжело, а невозможно, Кредитные платежи и все обязательства..., их никто не отменял и они и по сей день действуют".

Сложно приходится и самозанятым россиянам. Москвичка Ольга Новикова - персональный тренер. Она лишилась большей части своих доходов, так как тренажёрные залы закрыты, а онлайн-тренировкам всегда можно найти в интернете бесплатные альтернативы.

Ольга Новикова, фитнес-тренер: "Конечно, чем дальше, тем сложнее выживать, потому что онлайн слишком мало запросов на тренировки сейчас, во всяком случае у меня. Нарушать закон я не хочу, я знаю, что некоторые мои коллеги занимаются на спортивных площадках, хотя это запрещено. Я к такому не готова".

Власти пообещали россиянам оплачиваемый отпуск, но закрывшим двери малым и средним предприятиям продолжать выплачивать зарплату своим работникам сложно. Звучат призывы использовать средства из Фонда национального благосостояния, правительство готовит второй пакет антикризисных мер.

Игорь Николаев, ФБК Grant Thornton: "Коротко, государство просто не хочет израсходовать все эти деньги, даже несмотря на такие чрезвычайные обстоятельства. Во-первых, оно боится - действительно, неизвестно, что там дальше, а государство хочет, чтобы у него хоть что-то, да осталось".

В марте Российские власти объявили меры поддержки граждан и бизнеса, включающие кредитные каникулы, реструктуризацию долгов и льготные кредиты малым и средним предприятиям, оценив первый антикризисный пакет почти в полтора триллиона рублей. Сейчас правительство готовит второй пакет антикризисных мер.