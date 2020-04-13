Москва вводит цифровые пропуска

Оформление цифровых пропусков началось в Москве и в Московской области. Со среды они станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте. Режим самоизоляции в столице был введен 30 марта.

Московские волонтёры раздают на улицах защитные маски. В понедельник уже были выданы около двух миллионов пропусков - буквенно-цифровых кодов, которые можно сохранить на смартфон или распечатать и по требованию полицейских предъявлять вместе с паспортом. На въездах в Москву наряды Госавтоинспекции контролируют передвижение и уточняют у граждан причину въезда в столицу.

Ходить пешком «пока можно без пропусков», но необходимо будет соблюдать установленные режимом самоизоляции правила и ограничения.

Будут действовать пропуска трех видов. Для сотрудников — его можно получить один раз на срок до 30 апреля. Пропуск для поездки в медучреждение — он действует одни сутки, но его можно получать несколько раз в неделю. И разрешение на выезд для иных целей — оно выдается не больше двух раз в 7 дней. Ходить в магазин или выгуливать собаку можно без специального разрешения.

Система цифровых пропусков будет работать по заявительному принципу, но данные, представленные гражданами, в любой момент могут быть проверены.

По данным российских властей, в стране зарегистрированы более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек скончались. В рамках борьбы с распространением заболевания в Москве была проведеная очередная дезинфекция дорог, тротуаров и дворовых территорий.