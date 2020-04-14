Дубай: крупнейший гуманитарный склад планеты

Крупнейший в мире склад гуманитарных и медицинских товаров и средств находится в Дубае. Этот логистический комплекс обеспечивает 85% поставок Всемирной Организации здравоохранения. С начала пандемии отсюда по всей планете отправлено миллион масок, миллион пар перчаток и 100 тысяч защитных комплектов.

Роберт Бланшар, ВОЗ:

"У нас беспрецедентная пандемия. Так что сейчас быстрое и глобальное распределение средств жизненно важно для усилий по сдерживанию вируса".

Главная проблема сейчас — транспортировка и доставка грузов получателям. Надо действовать быстро, поэтому рассматривается только воздушный транспорт. Но движение авиации по всей планете стало гораздо менее интенсивным, и использовать почти исчезнувшие регулярные рейсы практически невозможно.

Роберт Бланшар, ВОЗ:

"Сейчас из-за ограниченного объёма грузовых и пассажирских рейсов нам всё труднее доставлять грузы в труднодоступные районы. Поэтому мы сейчас работаем с правительством Эмиратов, чтобы с помощью чартерных рейсов отправлять необходимые средства в Африку, Азию и на Ближний Восток".

В таких условиях особую важность приобретает географическое расположение Дубая и доступ к инфраструктуре.

Джузеппе Саба, директор комплекса:

"Следует учесть, что из Дубая можно очень быстро — за 6-8 часов полёта — охватить две трети населения Земли. Сегодня пандемия коронавируса, конечно, распространилась по всему земному шару. Но так или иначе, Дубай занимает стратегически важную позицию с точки зрения логистики для большинства населения планеты".

Комплекс называется "Международный гуманитарный город". На 127 тысячах кв м работают 9 агентств ООН и боле 80 неправительственных гуманитарных организаций. В руководстве уверяют, что готовы быстро — по мере поступления запасов на склад — реагировать и на новые колны коронавируса.