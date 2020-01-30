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Россия

США обеспокоены здоровьем Уилана

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 Павел Барсуков
Посол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан   -  
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AP - Alexander Zemlianichenko Jr
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Вашингтон очень серьёзно обеспокоен состоянием здоровья Пола Уилана, который остаётся в российской тюрьме уже 13 месяцев. С таким заявлением выступил новый посол США в России Джон Салливан, который впервые посетил соотечественника. Предыдущий посол Джон Хантсман приезжал в "Лефортово" неоднократно.

По словам Салливана, здоровье Уилана серьёзно подорвано, но необходимой медицинской помощи ему не оказывают.

Джон Салливан, посол США в России:

"Несмотря на заявления российской стороны о том, что Пола взяли с поличным, следствие не предоставило никаких доказательств — ничего. Дело Пола зашло слишком далеко, покрыто завесой секретности. Ни о какой прозрачности или справедливости речь не идёт. У российского правительства нет никаких убедительных причин препятствовать возвращению Пола к семье и друзьям".

Гражданина США, а также Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По обвинению в шпионаже ему грозит до 20 лет тюрьмы. Суд неоднократно продлевал сроки ареста. Непосредственно судебный процесс, по словам адвокатов американца, начнётся не раньше весны.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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