Эммануэль Макрон: "Эпидемия не взята под контроль, карантин продлен"

Французский президент, обращаясь к нации в четвертый раз с момента начала эпидемии, заявил, что пока распространение инфекции не взято под контроль.
С 11-го мая власти планируют постепенно открывать детские и школьные учреждения, вузы останутся закрытыми, как и кафе, рестораны, театры и концертные залы. Практически сразу по окончании обращения французского лидера AFP cообщило, что отменен едва ли не самый знаменитый в мире театральный фестиваль в Авиньоне.
Культура уступила место медицине, выбор лидера страны не мог быть более очевидным.
В Италии количество зараженных приближается к 160 тысячам (159 516), а число летальных исходов почти достигло 20 с половиной тысяч (20465), карантин действует уже шестую неделю.
Власти чуть ослабили изоляционные меры, там во вторник должны открыться некоторые магазины.
Но действовать нынешний режим будет на Апеннинах минимум до 3-го мая.
В Британии коронавирусом инфицированы почти 90 тысяч жителей (88 621), от заражения умерли свыше 11 тысяч человек (11 329).
Правительство намерено вернуться к рассмотрению изоляционных мер, их отмене или, наоборот, к их продолжению в конце текущей недели.
Жители иберийского королевства начинают постепенно выходить из карантина - в течение нескольких последних дней число новых случаи заражения коронавирусной инфекцией уменьшается, как уменьшается и количество летальных исходов.
Открываются некоторые предприятия, часть испанцев сможет возобновить трудовую деятельность уже в этот вторник.