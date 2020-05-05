Снова в школу: миссия невыполнима?

Президент Франции Эммануэль Макрон за несколько дней до 11 мая, на которое намечено постепенное открытие некоторых учебных заведений, посетил школу в Пуасси имени Пьера Ронсара в пригороде Парижа. Она в течение всего карантина оставалась открытой - здесь занимаются дети медицинских работников. Эта школа должна стать своеобразной организационной моделью для остальных: всего несколько учеников в классе, за отдельными партами, на хорошем расстоянии и учитель в маске.

Многие родители с нетерпением ждут момента, когда их дети смогут вернуться в школу, и с ними напрямую будут заниматься профессиональные педагоги.

"Нам было очень трудно примерить на себя костюм учителя и объяснять уроки нашей дочери, которая учится в первом классе.Я думаю, ей необходимо вернуться к своей учительнице с проверенным педагогическим подходом", - говорит эта женщина.

Тем временем главы многих французских коммун выступают против возобновления учебного года. В воскресенье более 300 мэров столичного региона Иль-де-Франс, в том числе мэр Парижа Анн Идальго, обратились к президенту с открытым письмом с просьбой отложить открытие школ.

Филипп Буиссу, мэр Иври-сюр-Сен: "Эта миссия невыполнима к 11 мая. В лучшем случае мы могли бы открыть что-то, и это, конечно, не школа, 18 мая. В нашем распоряжении менее 40% персонала, который обычно обеспечивает работу 28 школ нашего города".

Одно из основных требований властей - в классе должны находиться не более 15 учеников. Но постоянно держать дистанцию в школе детям все равно будет сложно.