В США жертвами COVID-19 стали около 20 тысяч человек. По числу смертей страна обошла Италию

Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в США от COVID-19 умерли более 19700 человек, в Италии - 19 468. Штат Нью-Йорк переживает тяжелейший кризис, который далек от завершения. Мэр Большого яблока Билл де Блазио продлил запрет на работу учебных заведений.

Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка: "Я должен вам сообщить, что мы не сможем открыть школы до конца учебного года. Это болезненное, но правильное решение. Безусловно, это поможет нам спасти жизни, потому что будет способствовать тому, чтобы наша стратегия работала. Оставаться по возможности дома, соблюдать социальное дистанцирование. Все это вместе начинает приносить свои плоды. Необходимо время, чтобы меры возымели эффект".

В штате Нью-Йорк коронавирусом инфицированы свыше 173 тысяч жителей. На этот же штат приходится и большее число смертей - около 9 тысяч. Когда отменят введенные из-за пандемии ограничения неизвестно. В целом в Соединенных Штатах уже насчитывается более 500 тысяч зараженных.