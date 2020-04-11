Комендантский час в Турции

В Турции введён комендантский час в связи с эпидемией коронавируса. Запрет на выход из дома установлен на 48 часов и касается жителей 31 турецкой провинции, включая Анкару и Стамбул. Об этой мере было объявлено в пятницу вечером, всего за несколько часов до того, как она вступила в силу. Местные жители бросились спешно запасаться продуктами, водой и другими предметами первой необходимости, что вызвало столпотворение на рынках и в магазинах, несмотря на прозвучавший также призыв соблюдать безопасную дистанцию. Стремясь успокоить людей, министр внутренних дел заявил, что комендантский час введён только на двое суток и продлеваться не будет.

Власти предприняли этот шаг, стремясь замедлить распространение коронавируса, жертвами которого в стране за последние сутки стали 98 человек, а общее число погибших от него превысило тысячу.

Около 300 турецких граждан, вернувшихся недавно в Анкару из Франции и Катара, размещены на карантин в одном из городских общежитий. Его сотрудники, соблюдая все необходимые меры предосторожности пришли поздравить с днём рождения одну из находящихся здесь девушек и принесли ей праздничный пирог.